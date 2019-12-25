Более 2,6 млн петербуржцев завершили цикл вакцинации от коронавируса

Завершили цикл вакцинации 2 616 648 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 24 декабря. Согласно документу, более 2,6 млн человек завершили цикл вакцинации от ковида.

С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 2 245 715 человек, а 2 616 648 человек полностью завершили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привились 4 411 человек, вторично вакцинировались 16 700 петербуржцев.

Из-за хорошего темпа вакцинации от ковида Смольный решил смягчить ограничения перед Новым годом. Введение QR-кодов в общепите и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени. Также с 1 января заполняемость кинотеатров увеличивается с 50% до 75%. Помимо прочего, срок действия отрицательного ПЦР-теста теперь определяется от времени получения результата и составляет 48 часов.

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