В Петербурге среди госпитализированных с ковидом 8-10% составляют вакцинированные

Власти напоминают, что вакцина не гарантирует, что вы не заболеете, но значительно снизит риск летального исхода.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, сколько вакцинированных против COVID-19 находятся в стационарах с коронавирусом. Пресс-конференция прошла 8-го октября на площадке в "ТАСС".

По словам Лисовца, в разные дни может быть разный процент. В среднем среди заболевших коронавирусом в больницах 8-10% составляют люди, которые прошли вакцинацию. По последним данным, вакцинация снижает риск летального исхода не менее чем в 20 раз.

Те, кто вакцинировался, а затем умер от коронавируса или с диагностированным COVID-19, тоже есть. Около 90% из них — люди старше 60 лет.

Ранее Лисовец допустил ужесточение ограничений для пожилых горожан.

Фото: Piter.TV