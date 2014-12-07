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В Петербурге среди госпитализированных с ковидом 8-10% составляют вакцинированные
Сегодня, 17:32
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В Петербурге среди госпитализированных с ковидом 8-10% составляют вакцинированные

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Власти напоминают, что вакцина не гарантирует, что вы не заболеете, но значительно снизит риск летального исхода.

Председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, сколько вакцинированных против COVID-19 находятся в стационарах с коронавирусом. Пресс-конференция прошла 8-го октября на площадке в "ТАСС".

По словам Лисовца, в разные дни может быть разный процент. В среднем среди заболевших коронавирусом в больницах 8-10% составляют люди, которые прошли вакцинацию. По последним данным, вакцинация снижает риск летального исхода не менее чем в 20 раз. 

Те, кто вакцинировался, а затем умер от коронавируса или с диагностированным COVID-19, тоже есть. Около 90% из них — люди старше 60 лет. 

Ранее Лисовец допустил ужесточение ограничений для пожилых горожан. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, госпитализация
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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