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В ближайшие три дня в Ленобласти ожидаются дожди с градом
Сегодня, 18:18
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В ближайшие три дня в Ленобласти ожидаются дожди с градом

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МЧС по Ленинградской области выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях.

МЧС России по Ленобласти, основываясь на прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС" от 30 июля, предупредило жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях, которые следует ожидать в ближайшие три дня. В связи с ухудшением погоды ведомство также обозначило повышенную вероятность возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций.

31 июля на территории Ленобласти местами ожидаются дожди, грозы и порывы ветра до 15 м/с.

1 августа во всех районах региона сохранится та же погодная обстановка, но к ливням и грозам добавится град. Сохранится и порывистый ветер скоростью 15 м/с.

2 августа по территории Ленинградской области снова пройдут ливни с грозами.

С 31 июля по 2 августа ожидается 1-2 класс пожароопасности.

Жителям Петербурга также следует ожидать ухудшения погоды в субботу. 

Фото: Pexels 

Теги: додждь ветер град, мчс предупреждает, неблагоприятные погодные условия, прогноз погоды, фгбу северо-западное угмс
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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