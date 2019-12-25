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В бывшем доме Департамента уделов на Литейном почти завершили реставрацию
Сегодня, 14:20
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В бывшем доме Департамента уделов на Литейном почти завершили реставрацию

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Реставрация помещений парадной анфилады второго этажа началась еще в 2007 году.

В Петербурге завершили очередные этапы комплексной реставрации парадной анфилады бывшего дома Департамента уделов. Здание расположено на Литейном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко. 

Здание было построено в 1841-1845 годах, архитектором выступил Геральд Боссе. После революции 1917-го года в нем проводились перепланировки. Первоначальная отделка дома сохранилась в плохом состоянии, а внутренняя отделка пострадала от небрежных ремонтов и частично была утрачена. 

В 2007-м году началось обследование и реставрация помещений парадной анфилады второго этажа. Из бюджета города на эти цели выделили 250 млн рублей. 

После реставрации в доме Департамента уделов сделают общественное культурно-выставочное пространство. В залах будут проводить официальные мероприятия и конференции. 

Фото: oldgravura.ru / С. Васильев

Теги: дом департамента уделов, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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