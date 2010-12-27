О том, что это за мероприятие, когда оно проходило и будет ли проходить еще узнала редакция Piter.TV.

В библиотеке Алвара Аалто прошел перформанс "Хранители книг". Библиотека Аалто предлагает посетителям пластическое прочтение книг: 15 девушек в строгих черных костюмах танцуют между книжными полками, вскакивают на столы читального зала и извиваются на лестницах.

О том, что это за мероприятие, когда оно проходило и будет ли проходить еще узнали Piter.TV:

Перформанс прошел впервые 26 мая, второй раз его показывали 2 июня, планируется показ еще 9 числа. Напоминаем, что вход только по предварительной записи. Записаться можно на сайте библиотеки. "Хранители книг" представляют воспитанники образцового хореографического коллектива "Сюрприз" и группа "Модерн балет". В процессе мероприятия герои перемещаются из одной книги в другую, оживают картины Средневековья и многое другое, а зрители порой становятся частью перформанса. сообщили в пресс-службе библиотеки Аалвара Аалто

Организаторы мероприятия: Администрация Выборгского района Ленобласти, библиотека А. Аалто и "Культурно-досуговый центр".