В библиотеке Алвара Аалто пройдет конкурс "Пошумим, Товарищи!"

Конкурсанты должны будут отобразить образ жизни, стремления, интересы и нюансы современности старшего и младшего поколений.

В предстоящий вторник, 23 октября, в центральной городской библиотеке Выборга состоится конкурс "Пошумим, Товарищи!". Мероприятие пройдет под эгидой проекта "Возраст не предел", сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Основная цель проекта - пропаганда здорового образа жизни среди людей пожилого возраста. Организаторами конкурса выступают: МАУ "Дом молодежи", подростково-молодежный клуб "Вольный", а также добровольческое объединение "Серебряные добровольцы в Выборге".

Отметим, в 2017 году проект "Возраст не предел", реализуемый клубом "Вольный", получил грантовую поддержку на межрегиональном молодежном образовательном форуме "Ладога". Проект включает в себя комплекс мероприятий, направленных на организацию досуга пожилых людей, а также укрепление их физического здоровья.

Победители конкурса будут отобраны по результатам пяти раундов: "Визитная карточка", "Кулинарная лихорадка", "Частушки", "Поговорим?!", "Дефиле". По основным требованиям программы, конкурсанты должны отобразить образ жизни, стремления, интересы и нюансы современности старшего и младшего поколений. Победителей и призеров отметят грамотами и медалями, а также все участники получат памятные подарки.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО