В библиотеке Алвара Аалто пройдет День театра

В субботу, 9 февраля, библиотека Алвара Аалто целый день посвятит его величеству Театру.

В субботу, 9 февраля, библиотека Алвара Аалто целый день посвятит его величеству Театру. В 12.00 самых юных читателей приглашают в "Библиотеку радости", где их будет ждать Образцовый самодеятельный театр кукол. Дети примут участие в мастер-классе по сценической речи и в конкурсе на лучшего чтеца басен И. А. Крылова.

В 14.00 в лекционном зале библиотеки начнется презентация выставки "Театральный Выборг". Здесь представят историю выборгской сцены, выступят люди, посвятившие свою жизнь театру, в частности, Юрий Лабецкий, художественный руководитель Театра драмы и кукол "Святая Крепость", Николай Кузьмин, заведующий постановочной частью Выборгского народного театра.

В 16.00 для юных читателей начнется кукольное представление "Театр на столе", по мотивам знаменитого балета "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского (участие в показе по предварительной записи). Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО Фото: Piter.TV