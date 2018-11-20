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В библиотеке Алвара Аалто пройдет День театра
Сегодня, 16:43
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KaterinaKono13

В библиотеке Алвара Аалто пройдет День театра

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В субботу, 9 февраля, библиотека Алвара Аалто целый день посвятит его величеству Театру.

В субботу, 9 февраля, библиотека Алвара Аалто целый день посвятит его величеству Театру.

  • В 12.00 самых юных читателей приглашают в "Библиотеку радости", где их будет ждать Образцовый самодеятельный театр кукол. Дети примут участие в мастер-классе по сценической речи и в конкурсе на лучшего чтеца басен И. А. Крылова.
  • В 14.00 в лекционном зале библиотеки начнется презентация выставки "Театральный Выборг". Здесь представят историю выборгской сцены, выступят люди, посвятившие свою жизнь театру, в частности, Юрий Лабецкий, художественный руководитель Театра драмы и кукол "Святая Крепость", Николай Кузьмин, заведующий постановочной частью Выборгского народного театра.
  • В 16.00 для юных читателей начнется кукольное представление "Театр на столе", по мотивам знаменитого балета "Петрушка" на музыку Игоря Стравинского (участие в показе по предварительной записи).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: Piter.TV

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Категории: Выборг,

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