В библиотеке Алавара Аалто пройдёт пройдет Книгофест "Выборг, Читай"

Уже в эту субботу, 12 октября, двери выборгской библиотеки А.Аалто распахнутся для всех юных и не только читателей города.

Уже в эту субботу, 12 октября, двери выборгской библиотеки А.Аалто распахнутся для всех юных и не только читателей города. Во второй раз в ней пройдет Книгофест "Выборг, Читай!" .

Как рассказала Асмаловская Ольга, заведующая абонементом МАУК "Библиотека А.Аалто" и организатор фестиваля, который пройдет в Выборге во второй раз подряд, дата проведения мероприятия выбрана не случайно, ведь именно 84 года назад, 13 октября 1935 года, двери библиотеки впервые открылись для читателей.

"В прошлом, 2018 году, в этот день библиотеку посетили более 570 человек. Мы надеемся, что в этом году 15 издательств и авторов будут интересны жителям и гостям города всех поколений и возрастов", - рассказала Ольга.

Начиная с полудня, в библиотеке будут проходить презентации книг и встречи с авторами. Откроется книжный салон с презентации книги "Карельский перешеек. Путешествие для детей" и встречи с одним из авторов этой книги Андреем Сыровым. Затем о своих творческих планах расскажет Яков Гордин- писатель, историк и главный редактором журнала "Звезда". А уже за ним выступит писатель Саша Кругосветов – автор книжного цикла для детей о путешествиях капитана Александра.

Как отметила Ольга, далеко не все жители города могут посетить Книжный салон в Петербурге и знакомы с продукцией издательств и издательских домов Северной столицы и Москвы.

"Мы стремились представить новые издательства наряду с теми, что были в прошлом году. Впервые примет участие издательство "Морское наследие" выпускает книги, посвящённые флоту и морякам, кораблям и корабелам, истории судостроения, мореплавания, боевых действий на море", - поделись организаторы.

Стоит отметить, что всего на Книгофест приедут представители 15 издательств, впервые примут участие издательства "Паритет", "Речь","Бомбера", "Молодая мама". Также у посетителей фестиваля будет возможность приобрести понравившиеся книги и взять автографы у авторов.