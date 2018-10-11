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В бетонный блок на Комендантском проспекте врезался автомобиль
Сегодня, 10:33
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nadezhda_sib

В бетонный блок на Комендантском проспекте врезался автомобиль

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Водитель оказался на недостроенном участке дороги.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте сообщил о том, что в недостроенный участок дороги на Комендантском проспекте врезалась машина.

По слова автора, это произошло около 01:45 27-го июня. Участок дороги, на котором не завершены работы, был без освещения. На полной скорости в бетонный блок влетел автомобиль. 

Водитель остался жив. Были ли в машине пассажиры и их состояние, пока неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженке на голову упал кусок штукатурки в Петроградском районе. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: бетонный блок, комендантский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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