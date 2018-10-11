В бетонный блок на Комендантском проспекте врезался автомобиль

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" ВКонтакте сообщил о том, что в недостроенный участок дороги на Комендантском проспекте врезалась машина.
По слова автора, это произошло около 01:45 27-го июня. Участок дороги, на котором не завершены работы, был без освещения. На полной скорости в бетонный блок влетел автомобиль.
Водитель остался жив. Были ли в машине пассажиры и их состояние, пока неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженке на голову упал кусок штукатурки в Петроградском районе.
Фото: vk.com/spb_today
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