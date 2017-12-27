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Полиция нашла вора, ограбившего женщину в баре на Рубинштейна
Сегодня, 13:32
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lesjasap
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Полиция нашла вора, ограбившего женщину в баре на Рубинштейна

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Сотрудники полиции задержали лаборанта, который украл у начальницы ноутбук в баре.

По информации от пресс-службы ГУ МВД России, полиция обнаружила вора, который украл у директора академии ноутбук. Грабителем оказался 38-летний лаборант.
 
Напомним, что инцидент произошел в конце декабря около дома В одном из баров по улице Рубинштейна у 27-летней посетительницы пропал дорогостоящий гаджет. 
 
Преступника поймали у дома номер 1 по Ленской улице. В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в пять часов вечера 26 января. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье за кражу.
Теги: бар , кража , ленская улица , ноутбук , ограбление , улица рубинштейна
Категории: Новости СПб

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