Полиция нашла вора, ограбившего женщину в баре на Рубинштейна

Сотрудники полиции задержали лаборанта, который украл у начальницы ноутбук в баре.

По информации от пресс-службы ГУ МВД России, полиция обнаружила вора, который украл у директора академии ноутбук. Грабителем оказался 38-летний лаборант.

Напомним, что инцидент произошел в конце декабря около дома В одном из баров по улице Рубинштейна у 27-летней посетительницы пропал дорогостоящий гаджет.

Преступника поймали у дома номер 1 по Ленской улице. В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в пять часов вечера 26 января. В отношении петербуржца возбуждено уголовное дело по статье за кражу.