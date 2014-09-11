В барах Петербурга перед праздниками изъяли сотни литров настоек

Предновогодние рейды лишили петербургские бары домашнего алкоголя.

В Санкт-Петербурге накануне новогодних праздников прошли проверки баров на предмет незаконного оборота алкогольной продукции, в ходе которых из заведений были изъяты сотни литров самодельных настоек без обязательной заводской маркировки.

Оперативно-профилактические мероприятия прошли в заведениях, расположенных на Петроградской стороне. По информации издания, проверки затронули не менее пяти или шести баров. В каждом из них у владельцев были изъяты домашние и авторские настойки, предлагавшиеся посетителям.

Основным нарушением, выявленным в ходе рейдов, стало отсутствие обязательной заводской маркировки на алкогольной продукции. В соответствии с действующими правилами оборота спиртосодержащей продукции, алкоголь без маркировки считается нелегальным, независимо от способа его производства и рецептуры.

Усиление контроля связано с предновогодним периодом, когда традиционно увеличивается поток посетителей в бары и рестораны. В это время правоохранительные и контролирующие органы уделяют повышенное внимание соблюдению требований к обороту алкоголя и работе заведений общественного питания.

Фото: Piter.TV