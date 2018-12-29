Пожар в автосервисе на Екатерининском возник из-за цистерны с газом

Огонь тушили по повышенному уровню сложности.

Вечером 15 января на северо-западе Петербурга горела круглосуточный автосервис. В пожаре пострадало несколько грузовых автомобилей, которые использовались для перевозки газа. По данным специалистов, масштаб трагедии мог быть больше, если бы пламя не остановили неплотно закрытые ворота.

Огонь захватил здание компании "Енот" по Екатерининскому проспекту, 1. Воспламенение началось в цистерне с газом. Далее пожар мог бы перекинуться, но из-за отсутствия герметичности последствия не приобрели серьезный масштаб.

В настоящее время специалисты проверяют соблюдение требований пожарной безопасности руководством фирмы. На месте работали пять расчетов экстренной службы составе 25 человек личного состава и 10 единиц спецтехники. Пожар тушили по повышенному уровню сложности. Полностью выгорел первый этаж здания. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

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