В Купчине оперативники изъяли 400 литров опасной "стеклоомывайки"

Во Фрунзенском районе полиция завела уголовные дела на продавцов стеклоомывателя с метиловым спиртом.

Сотрудники экономической полиции провели обыски в офисе, компании, занимающейся продажей стеклоомывателя. В результате проверки оперативники изъяли опасную продукцию в размере 400 литров. По данному делу задержаны четверо подозреваемых.

Сообщается, что 5 февраля полиция возбудила уголовные дела по факту реализации товаров, несоответствующим нормам и стандартам безопасности. Следственные мероприятия правоохранительные органы в автоцентр “Бэст” на улице Фучика,17. В офисе организации обнаружены четыре вида “омывайки” с добавлением токсичного вещества - метилового спирта. Четверо причастных к данному преступлению граждан отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, что вчера на Московском шоссе оперативники “накрыли” еще одну организацию, торговавшую опасным для жизни человека стеклоомывателем. От их продукции умерла 57-летняя петербурженка.