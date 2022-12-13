В петербургском автобусе скончался 55-летний пассажир

Причину смерти пассажира определят по результатам экспертизы.

В Петербурге в автобусе №10 скончался пассажир. Инцидент произошел около десяти часов вечера 19 февраля на Крестовском проспекте у дома № 25.

Как рассказал водитель автобуса "Невским Новостям", у метро он попытался разбудить мужчину (подумал, вдруг, это его остановка), но пассажир не отреагировал. Уже на конечной остановке водитель снова попытался разбудить мужчину и после этого вызвал 112. Прибывшая на вызов скорая помощь констатировала смерть мужчины. Он был прилично одет, и как отмечали другие пассажиры, во время пути не издавал каких-либо звуков, по которым бы можно было понять, что ему стало плохо.

Умершим оказался 55-летний житель Петербурга. Причину смерти пассажира определят по результатам экспертизы.

Фото: Piter.tv