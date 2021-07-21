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В августе петербуржцы чаще брали ипотечные кредиты
Сегодня, 18:57
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В августе петербуржцы чаще брали ипотечные кредиты

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С мая количество кредитов выросло на четверть.

Петербуржцы стали чаще брать ипотеку. С мая количество кредитов выросло на четверть. Об этом 19 сентября рассказали в пресс-службе местного Управления Росреестра. 

В августе горожане заключили более 10,7 тыс. ипотечных кредитов. Петербуржцы начали активнее обращать внимание на долевое строительство. Так, с мая по август число подобных сделок увеличилось на 47%. За минувший месяц почти на 50% больше зарегистрировали прав собственности в отношении объектов жилищного фонда по сравнению с маем. 

Ранее правительство запустило промышленную ипотеку. Михаил Мишустин рассказал, на реализацию каких целей бизнес может получить льготное кредитование.

Фото: Piter.tv


 

Теги: ипотека, кредиты, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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