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В аварии в Красном Селе погиб водитель
Сегодня, 17:57
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smirenny

В аварии в Красном Селе погиб водитель

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Мужчина наехал на опору моста.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 19 октября около половины четвертого дня на проспекте Ленина у дома №1Б в Красном Селе произошло ДТП.

Сообщается, что неустановленный водитель "Ниссан Альмера" наехал на опору моста. В результате аварии водитель скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия, личность пострадавшего и причина смерти устанавливаются. Отмечается, что на вид мужчине 60 лет. 

Ранее мы писали, что в аварии во Фрунзенском районе серьезно никто не пострадал.

Фото: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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