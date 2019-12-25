В аварии в Красном Селе погиб водитель

Мужчина наехал на опору моста.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 19 октября около половины четвертого дня на проспекте Ленина у дома №1Б в Красном Селе произошло ДТП.

Сообщается, что неустановленный водитель "Ниссан Альмера" наехал на опору моста. В результате аварии водитель скончался от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия, личность пострадавшего и причина смерти устанавливаются. Отмечается, что на вид мужчине 60 лет.

Ранее мы писали, что в аварии во Фрунзенском районе серьезно никто не пострадал.

Фото: Piter.TV