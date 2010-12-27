В результате аварии на Партизана Германа водитель находится в реанимации

В Красносельском районе из-за ДТП пострадал водитель.

В ночь на 28 декабря в Красносельском районе произошло ДТП с пострадавшими. Один человек находится в реанимации.

Сообщается, что на пересечении улиц Партизана Германа и Чекистов столкнулись два автомобиля. Одна из машин летела на большой скорости по дороге, второе транспортное средство решило не уступать дорогу.

Сразу после аварии, женщина, которая находилась за рулем “Хендай Солярис” выбежала из салона с матом и начала бить “Фольксваген”. В настоящее время информация о состоянии участников инцидента уточняется.