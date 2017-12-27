В аварии на трассе "Кола" вечером пострадало три ребенка и водитель

На "Коле" в результате лобового удара серьезно пострадали водитель и пассажиры одной из машин.

Как стало известно, около половины восьмого вечера на трассе “Кола” в ДТП пострадало четыре человека. Трое из них - дети. В настоящее время они госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга с травмами разной степени тяжести.

Авария произошла на 124-ом километре дороги. УАЗ и иномарка “Ниссан” столкнулись “лбами”. Во втором автомобиле находилось четыре человека, которым пришлось вызывать скорую помощь.

Сообщается, что жертвами ситуации стала 27-летняя женщина и годовалый ребенок. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое: девочки 6-ти и 4-х лет в состоянии средней тяжести. По предварительным сведениям, 29-летний водитель внедорожника не пострадал.

По данному происшествию начато расследование.