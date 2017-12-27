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В аварии на трассе "Кола" вечером пострадало три ребенка и водитель
Сегодня, 8:04
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lesjasap
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В аварии на трассе "Кола" вечером пострадало три ребенка и водитель

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На "Коле" в результате лобового удара серьезно пострадали водитель и пассажиры одной из машин.

Как стало известно, около половины восьмого вечера на трассе “Кола” в ДТП пострадало четыре человека. Трое из них - дети. В настоящее время они госпитализированы в больницы Санкт-Петербурга с травмами разной степени тяжести. 
 
Авария произошла на 124-ом километре дороги. УАЗ и иномарка “Ниссан” столкнулись “лбами”. Во втором автомобиле находилось четыре человека, которым пришлось вызывать скорую помощь. 
 
Сообщается, что жертвами ситуации стала 27-летняя женщина и годовалый ребенок. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое: девочки 6-ти и 4-х лет в состоянии средней тяжести.  По предварительным сведениям, 29-летний водитель внедорожника не пострадал. 
 
По данному происшествию начато расследование.
Теги: авария , дети , дтп , кола , столкновение , трасса
Категории: Новости СПб ДТП

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