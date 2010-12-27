В ДТП на Васильевском утром погиб водитель

Остальные госпитализированы.

Утром 11 февраля в Санкт-Петербурге произошло серьезное ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает УГИБДД по городу и области.

Известно, что авария произошла в 05:30 утра на Васильевском острове. Mercedes C180, которым управлял 31-летний мужчина, и Skoda Rapid, под управлением 43-летнего водителя, столкнулись на 9-й линии около перекрестка с Большим проспектом.

В результате столкновения водитель "Шкоды" от полученных травм погиб на месте, а его 18-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней тяжести. Водителя и 31-летнего пассажира "Мерседеса" также доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины случившегося.