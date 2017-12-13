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В аварии на Благодатной "сошлись" два снеговоза: пострадала женщина и рекламный щит

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В Московском районе два самосвала снесли дорожный щит, едва не задев человека.

В Московском районе Петербурга серьезно столкнулись два самосвала со снегом. В результате аварии одна машина чуть не сбила женщину-пешехода, а вторая снесла рекламный щит с дороги. 

Инцидент произошел на пересечении Благодатной и Варшавской. Жертв в ДТП нет. По предварительной версии, виновником транспортной неразберихи стал водитель фуры, которая поворачивала в направлении к Варшавской. 

Отмечается, что при падении билборда с рекламой, железный столб чуть не зацепил петербурженку, которая стояла около него. Женщина успела среагировать и отбежать на безопасное расстояние.

На некоторое время снеговозы перекрыли движение автомобилям и общественному транспорту. 
 

Фото и видео: Piter.tv

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Теги: авария , благодатная улица , дтп , рекламный щит , снеговозы
Категории: Новости СПб ДТП

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