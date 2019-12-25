В апреле потеплеет до +17 градусов

Потепление стоит ожидать к середине месяца.

Во вторник, 30 марта, главный синоптик Петербурга Александр Колесов в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, что во второй половине апреля петербуржцев ожидает потепление до +17 градусов.

В начале месяца же ожидается похолодание: ночью столбики термометров будут показывать температуру ниже нуля, а днем – до +7 градусов максимум. После 15 апреля температура днем может превысить +10 градусов. В среднем ожидается, что столбик термометра будет держаться на отметке в плюс 12-17 градусов.

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Фото: Piter.TV