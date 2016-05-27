На "Диво-острове" открылись первые аттракционы

Пока доступны только некоторые горки и карусели.

С 27 марта парк аттракционов "Диво-остров" открыл свои двери для посетителей, сообщают на главной странице парка.

Посетить парк можно с 12 до 19 часов. Работают некоторые горки и карусели, а также кафе. Открытые аттракционы можно посмотреть на сайте парка.

Обычно "Диво-остров" открывается как только в Петербурге устанавливается теплая погода, однако специалисты еще не закончили проверку всех аттракционов перед полноценным запуском.

Ранее мы писали, что запущенный памятник конке на Васильевском ушел с молотка за 11 тысяч рублей.

Фото: vk.com/divoostrov