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В алтайском Смазнево загорелась подстанция

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Энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу.

В алтайском Смазнево загорелась подстанция. Об этом сообщил глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 5 июня. Энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу. Пожарные тушат огонь на подстанции. Отмечается, что электричества придется ждать не меньше двух-трех часов. Пластеев призвал жителей округа набраться терпения.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы потушили пожар в ресторане.

Видео: Telegram / Александр Пластеев

Теги: алтайский край, подстанция, пожар, смазнево
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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