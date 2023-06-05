Энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу.

В алтайском Смазнево загорелась подстанция. Об этом сообщил глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел сегодня, 5 июня. Энергоснабжение аварийно отключилось по всему округу. Пожарные тушат огонь на подстанции. Отмечается, что электричества придется ждать не меньше двух-трех часов. Пластеев призвал жителей округа набраться терпения.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы потушили пожар в ресторане.

Видео: Telegram / Александр Пластеев