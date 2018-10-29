В Неве предложили "утопить" огромный памятник Петру I

Установке монумента могут помешать ограничения установленные Федеральным законодательством.

В Петербурге в рамках проекта "Комфортная городская среда" проводится архитектурный конкурс по созданию малых архитектурных форм. Как сообщает 29 октября "Петербургский дневник", самым запоминающимся концептом выставки стала инсталляция Петра I. По замыслу авторов, на поверхности Невы останется только голова, руки и ноги императора.

Авторы проекта рассказали, что представили основателя Петербурга, как Атлантиду, скрытую под водой. Архитекторы убеждены, что люди еще не до конца осознали масштаб и влияние императора. Около Дворцового моста, по задумке, должна расположиться огромная голова Петра I, одна ладонь будет около Эрмитажа, а другая у Петропавловской крепости. Обутые в сапоги ноги императора упрутся в Троицкий мост.

Несмотря на такую смелую задумку, вероятность ее реализации несопоставима с определенными ограничениями в связи с тем, что акватория Невы относится к объектам федерального подчинения. Об этом заявила председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Лариса Канунникова.

Помимо монумента Петра I на выставке представили около 50 концепций пространств и архитектурных решений. Среди них есть концепции скульптуры в честь невской корюшки и памятник гоголевской "Шинели". Итоги конкурса будут подведены 2 ноября.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Смольном пройдет совещание о судьбе Союза художников.

Фото: Piter.tv