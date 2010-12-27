Ситуацией в Союзе художников заитересовался Александр Беглов.

В Смольном пройдет совещание о судьбе Союза художников. Об этом сообщил в понедельник, 29 октября, руководитель объединения Андрей Базанов.

Ситуацией в Союзе художников Санкт-Петербурга заинтересовался врио губернатора Петербурга Александр Беглов. В пятницу, 25 октября, он встретился с министром юстиции Александром Коноваловым и обсудил проблемы Союза. После этой встречи Минюст заявил, что не будет настаивать на ликвидации объединения, если его руководство устранит все нарушения. По словам Базанова, 26 октября ему поступил звонок из Смольного. Сотрудники администрации губернатора объявили, что в Смольном пройдет совещание о судьбе Союза художников.

Напомним, что 28 мая Минюст принял решение о ликвидации Союза художников Санкт-Петербурга. Однако 22 октября Октябрьский районный суд отказал ведомству в закрытиии художественного объединения.

Фото: Питер.ТВ