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В акватории Невы обнаружили 550 кг нефтеводяной смеси
Сегодня, 21:28
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IRINA_CHALKINA
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В акватории Невы обнаружили 550 кг нефтеводяной смеси

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Экологические службы Петербурга пообещали разобраться в ситуации.

В четверг, 6 сентября, горожане дважды вызывали экологические службы в акваторию Невы. Об этом сообщили в  пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Петербуржцы заметели немтяное пятно сначала в районе Володарского моста,а затем в центральной части города. 

Собрано 50 кг нефтеводяной смеси, участок обработан активной пеной

отметили в ведомстве

Также в пресс-службе заявили, что на данный момент специалисты работают в створе улицы Ватутина. Там уже собрали 500 кг нефтеводяной смеси.

Информация о столь сильном загрязнении передана в Росприроднадзор. Специалистам предстоит выяснить источник загрязнения.

Фото: Pixabay

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Теги: акватория невы , нефтяные смеси акватория невы , экологическая безопастность
Категории: Лента новостей Новости СПб

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