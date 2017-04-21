В акватории Невы обнаружили 550 кг нефтеводяной смеси

Экологические службы Петербурга пообещали разобраться в ситуации.

В четверг, 6 сентября, горожане дважды вызывали экологические службы в акваторию Невы. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Петербуржцы заметели немтяное пятно сначала в районе Володарского моста,а затем в центральной части города.

Собрано 50 кг нефтеводяной смеси, участок обработан активной пеной отметили в ведомстве

Также в пресс-службе заявили, что на данный момент специалисты работают в створе улицы Ватутина. Там уже собрали 500 кг нефтеводяной смеси.

Информация о столь сильном загрязнении передана в Росприроднадзор. Специалистам предстоит выяснить источник загрязнения.

Фото: Pixabay