"Газпром" хочет разместить копии семи боевых парусников в акватории Невы

Компания планирует заниматься реализацией данной идеи вместе с Яхт-клубом города.

В акватории Петербурга хотят разместить семь копий старинных боевых парусников, выполненных в натуральную величину. Автором идеи стал глава корпорации "Газпром" Алексей Миллер. Компания планирует заниматься реализацией данной идеи вместе с Яхт-клубом города. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

При воплощении плана в жизнь у западного крыла Адмиралтейства появится парусник "Азов" – экспозиция будет посвящена парусному флоту. Внутри также создадут ресторан. У Меншиковского дворца расположат шлюп "Восток", где откроют экспозицию про отечественные географические открытия.



В Кронверкском проливе может появиться линейное судно "Три иерарха". Здесь будет зал для реконструкций исторических сражений в формате 3D.



Аналогичное пространство для реконструкций будет на линкоре "Двенадцать апостолов", который должен появиться Петровской набережной. В будущем парке на Тучковом буяне появится фрегат "Паллада". У Володарского моста обоснуется клипер "Стрелок" с выставочным залом и коллекцией.

В конце прошлого года корабль-музей "Полтава" заполнили экспонатами, воссоздающими быт линкора в XVIII веке.

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