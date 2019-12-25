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"Газпром" хочет разместить копии семи боевых парусников в акватории Невы
Сегодня, 12:09
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nastya960

"Газпром" хочет разместить копии семи боевых парусников в акватории Невы

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Компания планирует заниматься реализацией данной идеи вместе с Яхт-клубом города.

В акватории Петербурга хотят разместить семь копий старинных боевых парусников, выполненных в натуральную величину. Автором идеи стал глава корпорации "Газпром" Алексей Миллер. Компания планирует заниматься реализацией данной идеи вместе с Яхт-клубом города. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

При воплощении плана в жизнь у западного крыла Адмиралтейства появится парусник "Азов" – экспозиция будет посвящена парусному флоту. Внутри также создадут ресторан. У Меншиковского дворца расположат шлюп "Восток", где откроют экспозицию про отечественные географические открытия.

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Аналогичное пространство для реконструкций будет на линкоре "Двенадцать апостолов", который должен появиться Петровской набережной. В будущем парке на Тучковом буяне появится фрегат "Паллада". У Володарского моста обоснуется клипер "Стрелок" с выставочным залом и коллекцией.

В конце прошлого года корабль-музей "Полтава" заполнили экспонатами, воссоздающими быт линкора в XVIII веке.

Фото: pixabay

Теги: акватория невы, нева, парусники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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