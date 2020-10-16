Корабль-музей "Полтава" заполнили экспонатами, воссоздающими быт линкора в XVIII веке

Предметы очень схожие с аутентичными, но сделаны из современных материалов.

Реплику петровского корабля "Полтава", названного так в честь победы русской армии в Полтавской битве, заполнили экспонатами, которые могут рассказать о жизни линкора в XVIII веке. Об этом сообщил "Интерфакс".

Предметы очень схожие с аутентичными, но сделаны из современных материалов. Посетители смогут увидеть, как жили в те времена моряки, где готовили пищу, а где хранили порох.

Помимо экспонатов на "Полтаве" находятся более 40 фигур в костюмах, сшитых из тех же материалов, какие использовали в XVIII веке (английское сукно, парусина).

На данный момент "Полтава" стоит на территории яхт-клуба, но в будущем он обоснуется у "Культурно-исторического центра "Парусник "Полтава".

Экспозиция на корабле "Полтава" с манекенами и сюжетами дополненной реальности должна была открыться еще в сентябре, но на данный момент этого так и не произошло.

Видео: YouTube/ Saint Petersburg Yacht Club