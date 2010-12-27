В акватории Нарвы задержаны браконьеры, охотившиеся на миног и лосося

В Ленобласти задержаны браконьеры, покусившиеся на нарвских рыб.

Транспортной полицией по региону предотвращен незаконный вылов рыбы в реке нерва Ленинградской области. Информация поступила от представителей пресс-службы по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что во время проведения профилактических мероприятий, патруль выявил деятельность браконьеров, которые охотились на миног, лосося и налима. Рыбаки оказались жителями Ивангорода. Они пытались поймать рыбу на лесковую сеть. У нарушителей изъято 116 добытых водных биоресурсов. По данному факту возбуждено уголовное дело.