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За незаконную ловлю рыбы в Финском заливе мужчину могут привлечь к уголовной ответственности

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У браконьера изъяли 8 щук.

Сотрудники транспортной полиции во время рейда обнаружили браконьера в акватории Невской губы Финского залива. Об этом 16 мая рассказала пресс-служба пресс-служба МВД РФ на водном транспорте Петербурга и области.

Правоохранители выявили, что 36-летний местный житель занимался выловом водных биоресурсов запрещенной снастью в месте нереста. С помощью остроги мужчина поймал 8 щук. Незаконно добытую рыбу и орудие лова изъяли. 

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" составляет лишение свободы на срок до двух лет. 

Ранее реки и озера Ленобласти очистили от браконьерских сетей.

Видео: пресс-служба МВД РФ на водном транспорте СПб и ЛО

Теги: браконьер, рыболовство, щука
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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