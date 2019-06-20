За незаконную ловлю рыбы в Финском заливе мужчину могут привлечь к уголовной ответственности

У браконьера изъяли 8 щук.

Сотрудники транспортной полиции во время рейда обнаружили браконьера в акватории Невской губы Финского залива. Об этом 16 мая рассказала пресс-служба пресс-служба МВД РФ на водном транспорте Петербурга и области.

Правоохранители выявили, что 36-летний местный житель занимался выловом водных биоресурсов запрещенной снастью в месте нереста. С помощью остроги мужчина поймал 8 щук. Незаконно добытую рыбу и орудие лова изъяли.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" составляет лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее реки и озера Ленобласти очистили от браконьерских сетей.

Видео: пресс-служба МВД РФ на водном транспорте СПб и ЛО