В Петербурге в акции "Подвези врача" поучаствовали 183 водителя

Петербуржцы на личных автомобилях доставляют участковых врачей к больным.

С ноября прошлого года в рамках акции "Подвези врача" на личных машинах петербуржцы по заявкам районных поликлиник доставляют участковых врачей к больным. По данным на 4 марта, в акции приняли участие 183 человека, которые совершили с медиками 7924 поездки. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Также в рамках #ПомогиВрачу волонтёры-медики помогают в городских поликлиниках. В 46 медорганизациях помощь оказывают 256 добровольцев.

Еще 1114 петербургских волонтёров с 5 октября выполнили 5795 заявок маломобильных и находящихся на самоизоляции горожан. Более 175 тысяч человек получили за это время гуманитарные наборы.

В Петербурге будут награждать лучшие волонтерские организации.

Фото: Piter.tv