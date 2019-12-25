В Петербурге будут награждать лучшие волонтерские организации

Теперь награду будут получать не только добровольцы, но и организации, которые их обучают.

В Петербурге решили учредить награду правительства города – знак отличия "За достижения в области организации труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге". Об этом 1 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Знак отличия смогут получить как государственные, так и негосударственные некоммерческие организации, которые регулярно привлекают к помощи волонтеров, координируют их деятельность и обучают.

Вручать награду будут ежегодно. Ее получат не менее 10 организаторов волонтерского движения в разных сферах: здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и спорта, труда и занятости населения, охраны правопорядка, ликвидации чрезвычайных ситуаций, экологии, науки и высшей школы. Дело в том, что премии для добровольцев уже есть, и теперь было решено поощрить самых организаторов. Петербург станет первым городом, где будет учреждена такая награда.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с октября волонтеры акции #МыВместе доставили 173 237 гуманитарных наборов.

Фото: Piter.TV