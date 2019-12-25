С октября волонтеры акции #МыВместе доставили 173 237 гуманитарных наборов

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

Волонтеры акции #МыВместе с октября доставили 173 237 гуманитарных наборов пожилым, одиноким людям и многодетным нуждающимся семьям. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Набор состоит из продуктов первой необходимости: крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

Стать волонтером может каждый житель Петербурга в возрасте от 18 до 50 лет с отсутствием хронических заболеваний. Для этого нужно заполнить форму на федеральном сайте мывместе2020.рф, пройти онлайн обучение и аккредитоваться в Штабе.

Телефон для подачи заявок: 8-800-200-34-11. Телефон по вопросам оказания волонтерской помощи: 245-32-20.

За 2020 год высокотехнологичную помощь в Петербурге получили около 93 тысяч человек.

Фото: Piter.tv