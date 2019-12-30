В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров с табличками

За нарушение правил сотрудниками турфирм придется заплатить штраф.

В аэропорту Стамбула запретили встречать пассажиров у выхода из зоны таможенного контроля. Ограничения коснутся турфирм, сообщает АТОР.

Согласно новым правилам сотрудники турфирм не имеют права находиться в этой зоне и держать таблички с названием агентства или фамилией пассажира. За это им может грозить штраф в размере заплатить 48 евро (около 3500 рублей).

Специально для встречи туристов в аэропорту подготовили специальный зал. За его посещение турфирмы должны будут заплатить по 4 евро и НДС за каждого пассажира.

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