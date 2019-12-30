Трамп пригрозил Ирану уничтожением 52 объектов

Конфликт между странами обострился после убийства генерала Касема Сулеймани.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану дорогостоящей военной техникой. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Трамп написал, что США потратили на вооружение $2 трлн. По его словам, если Иран нападёт на американскую базу или любого американца, то они "отправят часть этого совершенно нового прекрасного оборудования в его сторону".

Глава государства сообщил, что Вашингтон нацелен на 52 иранских объекта. Он подчеркнул, что некоторые из них являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры.

Конфликт между странами обострился после убийства генерала Касема Сулеймани, который возглавлял спецподразделение "Кудс" – Корпус стражей исламской революции (КСИР). Он погиб в ходе авиаудара по аэропорту в Багдаде. В Пентагоне заявили, что удар по аэропорту санкционировал президент США Дональд Трамп. В Вашингтоне Сулеймани считают причастным к атакам на базы коалиции и посольство США в Ираке.

Видео: YouTube / The White House