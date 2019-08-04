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В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках

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Пассажирам предложат приобрести многоразовые емкости.

В международном аэропорту Сан-Франциско в рамках борьбы за экологию запретят продажу воды в пластиковых бутылках, сообщает Fox News.

Постановление вступит в силу с 20 августа 2019 года. Запрет распространится на все точки продажи бутилированной воды в аэропорту. Пассажирам хотят предложить приносить многоразовые бутылки или приобрести алюминиевые или стеклянные емкости. О штрафах администрация аэропорта не сообщала. Руководство выразило надежду, что в санкциях не будет необходимости.

В настоящее время в аэропорту уже не продают еду в пластиковых контейнерах и не выдают соломинки из пластика. Напомним, Калифорния стала первым штатом, где приняли закон о запрете полиэтиленовых пакетов.

Видео: Pronchiktv

Теги: экология
Категории: Тема дня,

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