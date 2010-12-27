В аэропорту "Пулково" пойман торговец людьми, скрывавшийся год от правосудия

В петербургском аэропорту пойман подозреваемый в торговле людьми: мужчине не удалось покинуть Северную столицу незамеченным.

В "Пулково" представители транспортной полиции задержали мужчину, которого подозревают в торговле людьми. Преступник долгое время находился в федеральном розыске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону.



По данным оперативников, подозрительный гражданин был замечен сотрудниками правоохранительных органов во время обеспечения охраны общественного порядка на территории аэропорта. При проверки оказалось, что 47-летний мигрант из Средней Азии больше года находится в бегах. Его считают причатсным к организованной преступности: торговле людьми.



Установлено, что все это время приезжий находился в Санкт-Петербурге. В настоящее время мужчина "остановился" в отделении полиции. Информация о поимке подозреваемого передана инициатору розыскных мероприятий.

