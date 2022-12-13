В аэропорту Лос-Анджелеса автобус столкнулся с самолетом

В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский автобус столкнулся с самолетом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Инцидент произошел вечером 10 февраля. Самолет авиакомпании American Airlines, буксируемый от гейта на стоянку, столкнулся с автобусом, внутри которого находились пассажиры.
В результате инцидента пострадали около пяти человек. Причина столкновения пока неизвестна.
Ранее мы сообщали, что молния ударила в самолет при посадке в Турции.
Видео: YouTube / KTLA 5
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