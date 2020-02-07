Видео: В аэропорту Бангкока "Боинг" раздавил тягач

В результата ЧП в аэропорту погиб водитель тягача, а его напарник получил травмы.

Сегодня утром, 7 февраля, в аэропорту Бангкока самолет раздавил тягач.

ЧП произошло Дон Мыанг в Бангкоке. Самолет "Боинг" авиакомпании Nok Air во время перемещения по аэропорту наехал на тягач, который тащил авиалайнер. Самолет буквально смял машину. В результате происшествия водитель тягача погиб, а его напарник с травмами госпитализирован.

Из-за инцидента работа аэропорта была частично приостановлена.

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Видео: YouTube/ThaiQuote