Видео: В аэропорту Бангкока "Боинг" раздавил тягач

Сегодня утром, 7 февраля, в аэропорту Бангкока самолет раздавил тягач.
ЧП произошло Дон Мыанг в Бангкоке. Самолет "Боинг" авиакомпании Nok Air во время перемещения по аэропорту наехал на тягач, который тащил авиалайнер. Самолет буквально смял машину. В результате происшествия водитель тягача погиб, а его напарник с травмами госпитализирован.
Из-за инцидента работа аэропорта была частично приостановлена.
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Видео: YouTube/ThaiQuote
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