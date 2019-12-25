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Самолет из Ростова-на-Дону не долетел в Петербург по техническим причинам
Сегодня, 13:27
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Самолет из Ростова-на-Дону не долетел в Петербург по техническим причинам

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Воздушное судно вернулось обратно в Ростов-на-Дону.

Самолет авиакомпании "Азимут", вылетевший из Ростова-на-Дону в Петербург, вернулся в аэропорт Платов по техническим причинам. Об этом сообщил ТАСС 7 февраля.

Посадка воздушного судна прошла штатно, пассажиры остались в здании аэропорта ждать резервный борт. Рейс до Северной столицы был запланирован на 10.05 утра в пятницу, и, судя по информации на онлайн-табло аэропорта Платов, повторный вылет в Петербург отложили на три часа, до 13.05.

Ранее мы писали, что самолет из Торонто на Ямайку вернулся в Канаду из-за шутки пассажира о коронавирусе.

Фото: Piter.TV

Теги: ростов-на-дону, самолет, технические неполадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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