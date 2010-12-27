В администрации Лодейного Поля в Ленобласти прошел обыск

Следственный комитет интересовался бухгалтерской документацией и бумагами конкурсной комиссии.

В администрацию Лодейного Поля в Ленобласти приехали сотрудники Следственного комитета. С утра здесь проводят рейд в рамках дела о коррупции.

Представители силовых ведомств прибыли в здание администрации из-за "Янегского дела", согласно которому правоохранительные органы в праве изъять необходимую документацию. Как стало известно "Интерфаксу" областного Следкома интересовали документы конкурсной комиссии и бухгалтерии.

Напомним, что накануне Следственный комитет Ленобласти возбудил уголовное дело в отношении главы МО "Яненского сельского поселения" Лодейнопольского муниципального района Усатовой и зампредседателя Сазанова. Следственные органы заподозрили их в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее Piter.TV сообщил, что зарплаты депутатов ЗакСа Ленобласти увеличатся в следующем году.

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