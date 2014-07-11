В администрации Ленобласти обсудили строительство аэропорта в Сиверском

На совещании стороны обсудили план для перехода к активной стадии строительства.

В понедельник, 18 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с руководителем Группы компаний "Евросиб" Дмитрием Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что стороны подтвердили заинтересованность в реализации проекта создания гражданского аэропорта в Сиверском, также был согласован план для перехода к активной стадии строительства.

О планах построить новый аэропорт в Ленобласти стало известно несколько лет назад.

Фото: Админка Ленобласти / телеграм