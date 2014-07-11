В администрации Ленобласти обсудили строительство аэропорта в Сиверском

В понедельник, 18 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел встречу с руководителем Группы компаний "Евросиб" Дмитрием Никитиным. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Отмечается, что стороны подтвердили заинтересованность в реализации проекта создания гражданского аэропорта в Сиверском, также был согласован план для перехода к активной стадии строительства.
О планах построить новый аэропорт в Ленобласти стало известно несколько лет назад.
Фото: Админка Ленобласти / телеграм
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