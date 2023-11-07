В абсурдистской комедии "Внутренняя Мимперия" появится Вампир в законе

Премьера шоу намечена на следующий год.

Российский стриминговый кинотеатр Premier и телеканал 2×2 выпускают совместный проект — анимационный комедийный сериал "Внутренняя Мимперия". Представители онлайн-сервиса опубликоваали в социальных сетях официальный трейлер проекта. Известно, что история расскажет о многоэтажном здании, в котором главным по подъезду внезапно становится безработный неудачник Пандыч. Персонаж проваливается в безумную вселенную домового чата, который состоит из семьи деревьев, вампира, дедозавра, злодея мима и прочих соседей. Посреди бытового апокалипсиса герой постепенно начинает разбираться в собственной жизни. В первом сезоне авторы выпустят 12 эпизодов по 15 минут. Режиссёром ленты стал Пётр Тарасов. Премьера состоится в 2024 году.

Трейлер мобильной игры Risk of Rain: Hostile Worlds утёк в Сеть.

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER