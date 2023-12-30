В Звенигороде нашли тело второго погибшего ребенка

Спасатели рассказали о том, что тело находилось в 7 км от места падения детей под лед.

Обнаружено тело второго из трех детей, пропавших в Звенигороде. Соответствующее заявление через социальные сети сделали представители регионального управления экстренного ведомства страны. В пресс-службе ГУ МЧС отметили, что тело ребенка находилось в семи километрах от того места, где потерпевшие, предположительно, провалились под лед.

В Звенигороде в результате поисков детей водолазы обнаружили тело второго погибшего. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков ушли гулять и не вернулись. Тело первого подростка экстренные службы нашли в акватории Москвы-реки в среду, 11 марта . Ребенка достали из воды в 800 метрах от того места, где дети могли провалиться под лед. С начала проведенных мероприятий водолазы успели обследовать территорию в 16 тысяч квадратных метров акватории. В настоящее время продолжается детальная проверка дна, подледного пространства и берегов. В поисках задействованы силы 150 человек личного состава и 50 единиц техники. В том числе при влечены эхолоты, авиация и беспилотники. Однако поиски осложняются течением и активным ледоходом из-за потепления.

Фото и видео: ГУ МЧС России