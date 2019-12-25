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В Златоусте число заразившихся COVID-19 выросло до 82 человек
Сегодня, 11:38
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matveyvn

В Златоусте число заразившихся COVID-19 выросло до 82 человек

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Контакты всех заболевших отрабатывают — это около 160 человек.

В городе Златоуст в Челябинской области число заразившихся COVID-19 выросло до 82 человек. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Текслер. До этого коронавирус выявили у 44 медиков и пациентов медицинского учреждения. Сегодня был зафиксирован прирост в 28 человек. Всего в регионе выявлено 245 случаев коронавируса.

По мнению губернатора, заражение в больнице произошло из-за ошибок в оказании медицинской помощи пациенту. После этого корпус клиники, где выявили заражение, полностью закрыли на карантин — но он всё равно превратился в очаг распространения инфекции.

Контакты всех заболевших в Златоусте отрабатывают — это около 160 человек.

Обязанности главного врача больницы №1 в Златоусте выполняет начальник управления регионального минздрава.

Ранее были названы регионы России с новыми случаями коронавируса.

Теги: златоуст, коронавирус, челябинская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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