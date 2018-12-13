В Жилищном комитете провели совещание с управляющими районных администраций и жилищных агентств

В рамках встречи обсудили капитальный ремонт, сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, предоставление коммунальных услуг и отключение аналогового вещания.

Совещание началось с выступления с докладом директора НО "Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" Дениса Шабурова.

Директор фонда доложил временно исполняющему обязанности председателя Жилищного комитета Василию Осипову о проведении работ по Краткосрочному плану капитального ремонта в 2019 году. Денис Шабуров пояснил, что на 24 апреля фонд находится в поисках подрядчика для выполнения 2 459 объектов, что является 98% от общего числа запланированных работ. В докладе уточнялось, что сейчас строительные работы проходят на 1 950 объектах, на сумму 6,6 млрд. рублей. Также директор фонда отметил протечки в машинных помещениях, где располагается транспортное оборудование. Денис Шабуров обратился с просьбой к представителям районных администраций, проверить состояние крыш и принять меры по устранению нарушений в кратчайшие сроки. Кроме того, директор фонда поделился с коллегами об отказах жителей переезжать в маневренный фонд на время ремонта аварийно-строительных конструкций. Жители Петербурга отказываются оказывать содействие работникам и не пропускают в свои квартиры. По их мнению, проводить работы по капитальному ремонту не обязательно. Исковые заявления не способствуют решению проблемы. Глава Жилищного комитета Василий Осипов предложил разработать алгоритм к следующему совещанию, а также продумать меры решения проблем по работе с собственниками.

Кроме того, начальник Технического управления Жилищного комитета Андрей Джалалов поделился планами районных администраций по ремонту общего имущества, а именно об аварийно-восстановительных и электромонтажных работах, ремонту лестничных клеток, фасадов, проведении мероприятий по нормализации температурно-влажностного режима на сумму почти 5 млрд. рублей.

В рамках совещания, сотрудники региональных администраций районов представили Жилищному комитету итоговый список обходов домов и обзвонов граждан по вопросу отключения аналогового вещания. Мониторинг выявил дома, в которых необходимо произвести работы по усовершенствованию антенн.

В заключение, коллеги обсудили ход реализации "Пилотного проекта". Проект представляет собой сбор платы за ремонт и содержание общего имущества, а также за коммунальные услуги с нанимателей жилых помещений. Данной операцией занимаются ТСЖ, ЖСК и ЖК, УО по платёжным документам, которые изготавливают расчётные центры, в том числе и ГУП ВЦКП по заказу компаний.

"Пилотный проект" стартовал в Петербурге с 1 декабря 2016 года. На сегодняшний день в нём принимают участие 19 УК Петербурга и 130 ЖСК, ТСЖ ЖК в 11 районах города. Как подчеркнул вице-губернатор Николай Бондаренко, проект существует с целью облегчения работы руководителей домов. Кроме того, проект даёт возможность видеть платежи жителей города, которые проживают в этом доме. Сотрудники ТСЖ, ЖСК и ЖК самостоятельно осуществляют начисление КУ и контролируют оплату. На данный момент "Пилотный проект" оправдывает ожидания и представители Жилищного комитета считают, что нужно продолжать работу по этой схеме.

Фото: sympalat.me