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Депутаты обвинили чиновницу Смольного в занижении числа петербургских коммуналок
Сегодня, 13:41
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Asyaromanenkova
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Депутаты обвинили чиновницу Смольного в занижении числа петербургских коммуналок

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На заседании ЗакСа представительница Жилищного комитета навала число петербургских коммуналок, которое почти в шесть раз ниже реальной.

Депутаты Законодательного собрания заподозрили в объявлении недостоверной информации заместителя председателя Жилищного комитета Петербурга Наталию Синей. Парламентарии считают, что чиновница занизила число коммунальных квартир в Северной столице.

На заседании ЗакСа сотрудница Смольного сказала, что в городе 16 тысяч коммуналок. Эту цифру назвали в ответ на вопрос депутата Оксаны Дмитриевой. Однако у самого парламентария были другие данные – 85 тысяч квартир. Депутат возмутилась, что чиновница занизила число почти в шесть раз.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал проверить озвученные цифры, чтобы это не привело к последствиям.

Теги: законодательное собрание , коммуналки спб , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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