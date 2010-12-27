Депутаты обвинили чиновницу Смольного в занижении числа петербургских коммуналок

На заседании ЗакСа представительница Жилищного комитета навала число петербургских коммуналок, которое почти в шесть раз ниже реальной.

Депутаты Законодательного собрания заподозрили в объявлении недостоверной информации заместителя председателя Жилищного комитета Петербурга Наталию Синей. Парламентарии считают, что чиновница занизила число коммунальных квартир в Северной столице.

На заседании ЗакСа сотрудница Смольного сказала, что в городе 16 тысяч коммуналок. Эту цифру назвали в ответ на вопрос депутата Оксаны Дмитриевой. Однако у самого парламентария были другие данные – 85 тысяч квартир. Депутат возмутилась, что чиновница занизила число почти в шесть раз.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призвал проверить озвученные цифры, чтобы это не привело к последствиям.