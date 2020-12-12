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В Женской консультации №34 на Кронверкской улице завершился ремонт
Сегодня, 14:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Женской консультации №34 на Кронверкской улице завершился ремонт

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Ремонт обошелся в 6 млн рублей.

В Женской консультации № 34 на Кронверкской улице, в которой помощь получают около 35 тысяч женщин, закончился ремонт. Об этом сообщила администрации Петроградского района.

Работа в отремонтированных помещениях возобновилась 1 ноября. В медицинском учреждении выполнены электротехнические, сантехнические работы на площади 310 м2, произведена внутренняя отделка помещений и кабинетов, расширены площади школы материнства для беременных, оптимизирована регистратура. Ремонт обошелся в 6 млн рублей.

Женская консультация № 34 оснащена необходимым оборудованием и кадрами для своевременной диагностики акушерско-гинекологической патологии, лечения, оказания медицинской помощи во время беременности и после родов. 

Фото: администрации Петроградского района

Теги: женская консультация, ремрнт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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