В ЖК "Юнтолово" появился гребной клуб

База будет доступна для всех жителей Петербурга.

В Приморском районе, в ЖК "Юнтолово", открылась спортивная база "Причал"Ю", акцент которой сделали на гребные виды спорта (греблю на каноэ, байдарках, SUP-бордах, лодках "Дракон").

Создателем выступил "Главстрой Санкт-Петербург". Объект стал первой в Петербурге базой развлечений в составе ЖК, но доступной для всех горожан.

Специалисты также могут помочь научиться академической гребле или йоге на воде. Заниматься могут и новички, и любители, и профессиональные спортсмены, причем как взрослые, так и дети. Всеми занятиями руководят профессиональные тренеры.

Фото: phere.com