В ЖК "Цветной город" открылось первое почтовое отделение

Отделение находится на Муринской дороге в доме № 25.

В Красногвардейском районе открылось первое почтовое отделение в ЖК "Цветной город". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Отделение находится на Муринской дороге в доме № 25, корпус 1. Отделение с индексом 199162 открыто ежедневно с 10:00 до 20:00.

Современный офис будет обслуживать 90 тыс. человек. Для посетителей доступны четыре операционных окна, установили банкомат Почта Банка, pos-терминалы, сделали зону ожидания. В отделении будут работать почтальоны.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга