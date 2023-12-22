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В ЖК "Цветной город" открылось первое почтовое отделение
Сегодня, 16:09
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В ЖК "Цветной город" открылось первое почтовое отделение

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Отделение находится на Муринской дороге в доме № 25.

В Красногвардейском районе открылось первое почтовое отделение в ЖК "Цветной город". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Отделение находится на Муринской дороге в доме № 25, корпус 1. Отделение с индексом 199162 открыто ежедневно с 10:00 до 20:00.

Современный офис будет обслуживать 90 тыс. человек. Для посетителей доступны четыре операционных окна, установили банкомат Почта Банка, pos-терминалы, сделали зону ожидания. В отделении будут работать почтальоны.

Ранее мы писали, что планируемый дефицит бюджета Ленобласти может возрасти в 6 раз.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга

Теги: жк цветной город, новое почтовое отделение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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